شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يواجه مقاومة قوية– تحليل - 22-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين يوم أمس اندفاع صاعد مسجلا بذلك مستوى 1154.00 ليواجه بذلك امتداد لمقاومة قوية كما هو واضح بالرسم المرفق ومن ثم ليرتد سلبا نحو 1100.00, ما سبق يزيد من فرص استسلام التداولات قريبا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنبقى بانتظار تسجيل السعر لمستوى 1025.00 و 975.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1155.00 و 1070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط