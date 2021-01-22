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سعر البلاتين يواجه مقاومة قوية– تحليل - 22-1-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين يوم أمس اندفاع صاعد مسجلا بذلك مستوى 1154.00 ليواجه بذلك امتداد لمقاومة قوية كما هو واضح بالرسم المرفق ومن ثم ليرتد سلبا نحو 1100.00, ما سبق يزيد من فرص استسلام التداولات قريبا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ولنبقى بانتظار تسجيل السعر لمستوى 1025.00 و 975.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1155.00 و 1070.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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