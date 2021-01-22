شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل -22-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس بتجاوز مستوى 3.6700 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد وليجبره على تكرار التذبذب قرب الدعم المستقر عند 3.6100, استئناف الإيجابية يحتاج لثبات مستمر فوق الدعم الحالي بالإضافة إلى تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من اختراق العائق الحالي الوصول نحو الأهداف المستقرة عند 3.7300 و 3.7900.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لخسائر لحظية بانجذابه نحو 3.5200 قبل تحقيقه لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6000 و 3.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم