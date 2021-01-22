شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليسجل فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

أرجأت السعودية، إصدار بيانات الوظائف للربع الثالث من 2020، قائلة إنها تحتاج مزيدا من الوقت لإجراء تحليل شامل للأرقام في ظل جائحة كوفيد-19.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.11 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى قناة السويس سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.