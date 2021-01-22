الاقتصاد

تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 22-1-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليسجل فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيهات للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

 

أرجأت ، إصدار بيانات الوظائف للربع الثالث من 2020، قائلة إنها تحتاج مزيدا من الوقت لإجراء تحليل شامل للأرقام في ظل جائحة كوفيد-19.


وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.11  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.08  جنيه للشراء.

 

4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.11   جنيه للشراء.

 

4.20   جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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