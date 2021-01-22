شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 42 مليار جنيه فى 3 أسابيع.. ومؤشرها الرئيسى يرتفع 7.46% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11654.58 نقطة، في ثالث أسبوع بعام 2021، ليصل إجمالى ارتفاعه منذ بداية العام إلى 7.46%.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 2311.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.32% مغلقًا عند مستوى 3328.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.02% مغلقًا عند مستوى 14167.3 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1068.08 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 15.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 693.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، لتربح البورصة 42.42 مليار جنيه منذ بداية العام، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 333.7 مليار جنيه إلى 339.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.4 مليار جنيه إلى 227.6 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 554.1 مليار جنيه إلى 567.2 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.01 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.139 مليار ورقة منفذة على 262 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.091 مليار ورقة منفذة على 259 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 9.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 27.1 مليون ورقة منفذة على 1247 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 42.34% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.66%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 3.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 993.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 83.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.5 مليار جنيه، بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 126.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.5 مليار جنيه بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 210.1 ألف عملية.