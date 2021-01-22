شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات الفرنسي يعمق الركود فى المنطقة السلبية خلال يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير بمستوي 46.5 نقطة ،أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 48.3 نقطة، أسوأ من القراءة السابقة مستوي 49.1 نقطة ، والقراءة دون مستوي 50 نقطة تعني الدخول فى "المنطقة السلبية" ،هذا البيان سلبي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.