شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل شهية المخاطرة المرتفعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل شهية المخاطرة المرتفعة ،وإقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال كانون الثاني/يناير الجاري.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2177$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2160 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2153$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل المعنويات المرتفعة التي تسيطر على أسواق المال العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة قرابة 0.9% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، فى ظل تسارع المستمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

وتعاذ تلك المعنويات إلى تصاعد التفاؤل بأن حزمة التحفيز الأمريكية الضخمة فى ظل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن" سوف تساعد كثيرا فى تعافي الاقتصاد العالمي من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وأدي جو بايدن اليمين الدستورية خلال مراسم التنصيب يوم الأربعاء فى مبني الكابيتول فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،ليصبح رسميا الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، بيانات هامة من القارة الأوروبية العجوز ، عن القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد منطقة اليورو خلال كانون الثاني/يناير ، مع صدور القراءة الأولية لمسح مديري مشتريات قطاعي الصناعة والخدمات فى أنحاء مختلفة فى أوروبا ، تقدم تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام الجديد.