شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. البلدى 34-36 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواجن شهد استقرارا من حيث الأسعار اليوم الجمعة 22-1-2021، وذلك لجميع الأصناف والمنتجات الداجنة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الكيلو من الدواجن بلغ 20 جنيها، وأن السعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، فيما بلغ سعر الكرتونة اليوم في المزرعة 28 جنيها، في حين سجلت أسعار المستهلك 31 - 35 جنيها، أما بالنسبة لأسعار البيض، بلغ سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 34 جنيها ويصل السعر للمستهلك 38-40 جنيها.