شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة 22-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 22-1-2021، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت، بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر اليورو عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر الدولار في أحدث تداولات عند 1.2172 دولار لليورو واشترى 103.54 ين، وتقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان، والبالغة 0.6 % للدولار الأسترالي و0.9 % للدولار النيوزيلندي.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، يستقر عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.38 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى،عند 48.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.