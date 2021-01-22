شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يلامس الهدف الإيجابي الثاني – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.2173 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1.2300.

من جهة أخرى، نلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالصورة، ليقدّم حافز إيجابي يدعم فرص تحقيق الأهداف المنتظرة، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1.2145، حيث إن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2064 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد