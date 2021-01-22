شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مليارات جنيه استثمارات هيئة البترول والقطاع العام للإحلال ورفع الكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن الاستثمارات المنفذه للهيئة المصرية العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 - 2020.

وأضافت المصادر ل ”الخليج 365” أن تلك الاستثمارات موزعةعلى الأنشطة التي تقوم بتنفيذها شركات القطاع العام لمشروعات الاحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعي.

يذكر أنه خلال عام 2020 تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً ، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بإجمالي بحد أدنى للاستثمارات حوالى 8ر1 مليار دولار ، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئراً ، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر كما تم تحقيق 62 كشفاً للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط وتوقيع12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل باجمالي منح توقيع حوالى 5ر6 مليون دولار.