شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 15 من كانون الثاني/يناير والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 1.2 مليون برميل مقابل 1.2 مليون برميل ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

وفي تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 1.14% لتتداول عند مستويات 52.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.10$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.13$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آذار/مارس المقبل 0.90% لتتداول عند 55.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.00$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 56.10$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.04% إلى 90.11 مقارنة بالافتتاحية عند 90.07، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.13.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 56.6 مقابل 57.1 في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 53.3 مقابل 54.8 في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تراجعاً 2.0% إلى نحو 6.55 مليون منزل مقابل تراجع 2.5% عند 6.69 مليون منزل في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن والذي أعلن مؤخراً عن "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تبلغ 1.9$ تريليون لدعم اقتصاد بلاده في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء كشف المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم عن مقترح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل الذي يدعو فيه الأخير المنظمة لعقد اتفاق دولي بين الدول الأعضاء من أجل التنسيق والتعاون في ملف مكافحة تفشي فيروس كورونا، وأكد أدهانوم على أهمية ابرام تلك الاتفاقية التي قد تكون الحل الأمثل لخلق نوع من التعاون والتنسيق الدولي في ذلك الملف.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية قد عقدت مؤخراً اجتماع للأعضاء لمناقشة استراتيجيات جديدة لمواجهة نوع سلاسة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى والأكثر انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس التاجي والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 95.61 مليون ولقي 2,066,176 شخص مصرعهم في 224 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الثلاثاء كشف وكالة الطاقة الدولية عن تقريرها الشهري والذي خفضت من خلاله توقعاتها حول الطلب العالمي على النفط للعام الجاري 2021 بنحو 280 ألف برميل يومياً إلى 5.5 مليون برميل يومياً، وذلك مع تركيز خفض توقعاتها للربع الأول إلى 600 ألف برميل يومياً ويليه الربع الثاني بنحو 300 ألف برميل يومياً، نظراً لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً وفرض قيود الإغلاق من جديد في العديد من الدول.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 12 منصات لإجمالي 287 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ثمانية أسابيع لأول مرة في تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف مسيرات الارتفاعات، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 419 منصة منذ 13 من آذار/مارس.