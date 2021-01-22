شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 48.7 مقابل اتساع عند ما قيمته 54.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%.

وتلى ذلك، الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى 57.2 مقابل 55.7 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.8 مقابل 57.0، وأظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب اتساعاً إلى 56.0 مقابل 55.6 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم لليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 1.2% مقابل 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج تقلص الانكماش إلى 1.0% مقابل 0.9%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 1.1%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج اتساع انكماش إلى 0.4% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء ذلك، قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان انكماشاُ إلى ما قيمته 49.7 مقابل اتساع عند ما قيمته 50.0 في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات باتساع الاتساع إلى ما قيمته 50.1.

وجاء دلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الاسترالي صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 4.2% مقابل ارتفاع 7.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.17% ليخسر 3.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,857.43، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.35% ليخسر هو الأخر 99.73 نقطة ويصل إلى المستوى 28,657.13.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.50% ليخسر 27.92 نقطة ويصل إلى المستوى 5,537.05، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 26.26 نقطة ويصل إلى المستوى 3,595.00.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.49% ليخسر 446.29 نقطة ويصل إلى المستوى 29,481.47، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.03% ليخسر هو الأخر 0.93 نقطة ويصل إلى المستوى 3,159.91.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.35% ليربح 177.53 نقطة ويصل إلى المستوى 13,289.72، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.34% ليخسر 22.91 نقطة ويصل إلى المستوى 6,800.80.