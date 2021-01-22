شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بكسر مستوى 0.8860 وإغلاق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، حيث أكمل السعر نموذج القمة الثلاثية الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 0.8760 الذي يمثّل هدفنا التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 0.8860 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8780 والمقاومة 0.8890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط