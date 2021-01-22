شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تخطي مستوى 0.7775، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يجمع العزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 0.7820 ثم 0.7900.

نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 0.7725.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد