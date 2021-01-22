شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخرج من القناة – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بقي سعر عقود خام برنت مستقراً دون دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ويبدأ اليوم بميل هابط ليبتعد عن دعم هذه القناة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، تحفّزه الإشارات السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 54.45 وتمتد إلى 52.30 بعد كسر المستوى السابق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 56.45 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط