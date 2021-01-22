شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر دعم القناة الصاعدة ويستقر دونها، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، خصوصاً وأن السعر يشكّل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحه بالصورة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر والعودة إلى القناة الصاعدة من جديد.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض وكسر 51.70 سيكمل تشكيل النموذج السلبي المذكور ويدفع السعر لتكبّد خسائر تبدأ عند 49.70، بينما يمثل اختراق 52.80 مفتاح العودة إلى القناة الصاعدة واستئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 54.60 ثم 57.34.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي