شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لأرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 25.50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 27.70 ثم 28.90.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 25.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.20 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد