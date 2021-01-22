شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه مقاومة قوية – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر الذهب صعوبة في تخطي مستوى 1871.55، ليظهر بعض الميل الهابط، وقد يتجه لاختبار الدعم المحوري 1850.80 خلال الجلسات القادمة، مع ملاحظة أن هناك تعارضاً بين المؤشرات الفنية، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة 1871.55 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد والذي تمتد أهدافه التالية إلى 1888.30 ثم 1905.05، بينما يمثل كسر الدعم 1850.80 مفتاح استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستويات 1838.00 ثم 1800.00 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1885.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي