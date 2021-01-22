شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يفقد العزم – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.2688، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليظهر تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2475.

القنوات الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2688 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2580 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط