شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر المقاومة الأولى – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً للمقاومة المحورية الأولى 103.65 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون مستويات 103.65 و103.95، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 102.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.70 والمقاومة 104.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط