شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبني قاعدة دعم – تحليل - 22-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختراق مستوى 1.3700 ويحاول بناء قاعدة دعم فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 1.3815 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستويات 1.3700 ثم 1.3645 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3645 والمقاومة 1.3815

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد