شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 مليار دولار استثمارات أجنبية ومشتركة لتنمية واستكشاف حقول البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول بلغت حوالي 5.1 مليار دولار خلال العام 2019-2020 لافتا أنه كان لتلك الاسثمارات أدت إلي زيادة عدد الاكتشافات المتحققة خلال تلك الفترة وكذلك كميات الاحتياطي المضاف.

وأضافت المصادر ل ”الخليج 365” أن تلك الاستثمارات تضمنت عدد من الأنشطة منها نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد وقع خلال شهر يناير الجاري ، 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديداً فى مناطق الامتياز.