شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز 110-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الجمعة 22-1-2021 استقرارا بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية.

وسجلت أسعار الكندوز بين 110-130 جنيها، اللحم المفروم العادى 110- 125جنيها الكيلو، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80 - 120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن الهدف الاستراتيجى الأول هو حماية الأمن القومى المصرى وخاصة الأمن الغذائى، لافتًا إلى أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، ووصل سعر اللحوم السودانية الطازجة التى يتم نقلها بمبردات وبيعها فى المستهلكات بـ85 جنيها للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37جنيها لـ 30 جنيها.