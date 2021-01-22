الاقتصاد

انكماش قطاع الأعمال التصنيعي في نيوزيلندا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات القطاع الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت انكماشاً عند ما قيمته 48.7 مقابل اتساع عند ما قيمته 54.7 والتي عدلت من اتساع 55.3 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة لكون صدور القراءة بما قيمته 50 أو أكثر تعكس اتساع القطاع، بينما صدور القراءة دون حاجز 50 تعكس انكماش القطاع.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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