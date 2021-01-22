شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المستهلكين في نيوزيلندا دون التوقعات خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، لتعد القراءة الحالية أعلى التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته عن الربع الفصلي الماضي استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.0%.