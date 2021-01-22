شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنعكس مدينة الذهب الجديدة على رواج المشغولات المصرية بالخارج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممدوح عبد الله أحد منتجي الذهب في مصر، أن المدن الصناعية الجديدة سواء لصناعة الذهب أو أي من القطاعات الإنتاجية الأخري لها انعكاسات على الاقتصاد ككل لما لها من دور في توفير الإنتاج للسوق المحلي وإمكانية تصدير الذهب في صورته المشغولة، لذلك يجب الاهتمام بالتوسع في المدن الجديدة.

واضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه المدينة سيخرج عنها منتجات متطورة للغاية تصلح للتصدير، لكن يجب حل مشاكل رسوم تثمين الذهب المصدر والتي تصل 1% وهي رسوم مرتفعة بسبب الارتفاع الكبير في سعر الذهب، مشيراً إلى أن هناك اهتمام واضح من الحكومة ممثلة فى رئاسة الوزراء بملف الصناعة المصرية وكذلك التصدير، وظهر هذا واضحا من إعلان تكليفات الرئيس بانشاء مدينة صناعة الذهب

وتابع، أنه منذ بدء الاصلاح الاقتصادي فإن الصناعة المصرية للذهب تشهد ارتفاع فى تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، مما أدى إلى حدوث تحرك ملحوظ فى الصادرات، مؤكداً أن تخصيص 120 فدان لمدينة الذهب الجديدة تعتبر خطوة جيدة لكن هناك حاجة إلي زيادة مساحة المدينة لتصبح 200 فدان حتي تحقق حلم الصناعة الوطنية للذهب

واختتم، أن الصناعة الوطنية والتصدير هما عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهليكن من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.