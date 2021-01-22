شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: 26 مليون دولار تراجع واردات لعب الأطفال خلال 2020 بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بركات صفا نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات لعب الأطفال تراجعت على مدار عام 2020 بنحو 26 مليون دولار لتصل إلى 62 مليون دولار بعد أن كانت تقدر سنويا بقيمة 88 مليون دولار ، وذلك نتيجة أزمة فيروس كورونا التى بدأت انتشارها منذ بداية العام الماضى ومستمرة إلى آلان.

وأضاف صفا فى تصريح خاص ل الخليج 365، إن أزمة فيروس كورونا أثرت فى الواجهة الأولى على قطاع السياحة وأدت إلى تراجع المقيمين بالفنادق بسبب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس ، وواردات لعب الأطفال تمثل السياحة جزء كبير منها مع تعاقدات الفنادق مع المستوردين على مدار العام لإقامة الحفلات وتوزيع الهدايا خلالها ، ولكن الفترة الحالية توقفت الكثير من الفنادق عن إقامة الحفلات مما أدى إلى تراجع واردات لعب الأطفال بنحو 25% عن العام الماضى .

وأشار رئيس شعبة لعب الأطفال، إلى الفترة الحالية تستعد الأسواق لعرض منتجات تهم الشباب للاحتفال بعيد الحب والتى تتنوع من ألعاب الفرو الدباديب أو العرائس أو المجات ذات الألوان المختلفة المنقوش عليها أحرف المحبين ، وهذة السلع تراجعت واردتها أيضا بسبب ركود الأسواق ووجود مخزون كبير لدى المستوردين ، لحين الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأكد على أن السوق المحلى رغم الركود الذى يشهده بسبب الأزمة الحالية، إلا أن مصر من أكثر الأسواق التى لم تشهد أضرار بالغة مثل الأسواق الأوروبية التى يرتفع فيها إصابات كورونا وقامت بإغلاق أسواقها ، لافتا إلى وجود كميات متاحة من مخزون السلع لأى احتفالات على مدار العام .