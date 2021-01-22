شكرا لقرائتكم خبر عن تجار السيارات تحذر من التلاعب وشراء السيارات القديمة.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريح خاص "لليوم السابع" المواطنين من شراء السيارات القديمة التى مضى على إنتاجها 20 عاما، بهدف إدخالها فى مبادرة إحلال السيارات، لشراء أخرى جديدة بفائدة ٣٪.

وكشف رئيس رابطة تجار السيارات، إن بعض المواطنين يقومون بشراء سيارات قديمة مر على إنتاجها 20 عاما بهدف إدخالها فى مبادرة إحلال السيارات وشراء أخرى جديدة بفائدة 3% على 10 سنوات، موضحا أن أى عمليك شراء يقوم بها المستهلك بشراء سيارة قديمة فى الوقت الحالى وتحديدا بعد تاريخ 4 يناير 2021، لن يستفيد من مبادرة إحلال السيارات، وفقا لشروط وزارة الصناعة والتجارة.

وعلل انه بشأن شراء سيارة فى الوقت الحالى وتسجيلها بتاريخ قديم - قبل 4 يناير 2021، لا بد وأن يكون تاريخ الشراء موثق بمستند رسمى أى يجب أن يكون هناك توكيل أو عقد مسجل قبل هذا التاريخ أو رخصة سارية أو غير سارية قبل تاريخ الشراء منعا للتلاعب واخذ فرص ليست من حق المستهلك.

وأكد "أبو المجد" أن أى مستهلك يقوم بشراء سيارة قديمة فى الوقت الحالى ويتم تسجيلها بتاريخ سابق لن يكون معترف به، لافتا إلى أن التسجيل لا بد أن يكون موثقا فى الشهر العقارى.

وعن الطرق الرسمية التى يجب اتباعها للاستفادة من مبادرة احلال المركبات قال أنه هناك ثلاثة حالات لتوثيق التسجيل بين البائع والمشتري، وهي لابد من وجود رخصة سارية أو غير سارية أو توكيل أو عقد مسجل، لافتا إلى أن التوكيل والعقد يتم تدوينهما في سجلات الشهر العقاري طبقا للدائرة التي تم فيها عملية البيع والشراء.