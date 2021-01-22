شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يحقق إغلاقا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي مع انتعاش القطاع التكنولوجي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مستفيدة من انتعاش القطاع التكنولوجي ليحقق "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق تاريخية جديدة، بينما استقر "داو جونز" على نحو سلبي.



واستهل الرئيس "جو بايدن" وفترته الرئاسية باتخاذ سلسلة من القرارات من بينها إعادة انضمام بلاده لمنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للتغيرات المناخية بالإضافة إلى ما أعلنه مؤخراً عن حزمة تحفيزات مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 935 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت على أن إدارة "بايدن" لن تسعى لإضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، كما أشارت إلى أن واشنطن" تنوي معاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 18 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 53.13 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بأقل من 0.1% أو ما يعادل سنتين وأغلقت جلسة لندن عند 56.10 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بأقل من 0.1% أو ما يعادل 12 نقطة إلى 31176 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31272 نقطة وأقل مستوى عند 3120 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 73 نقطة) إلى 13530 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13560 نقطة وأقل مستوى عند 13454 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 3853 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3861 نقطة وأقل مستوى عند 3846 نقطة.