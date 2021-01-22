شكرا لقرائتكم خبر عن القمح ينخفض بأكثر من 1% بعد إعلان روسيا عن خطة لزيادة الضرائب على صادراتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الخميس وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية وقعت تحت وطأة الضغوط بعد إعلان الحكومة الروسية عن خطتها لزيادة الضرائب على صادراتها.



وتعتزم روسيا الإبقاء على الضرائب على صادراتها من القمح عن موسم 2021/2022، كما أنها تنوي صياغة خطة ضريبية جديدة على صادرات القمح في الموسم الجديد.



ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، تخطط روسيا التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم لفرض ضريبة على السلعة الزراعية بداية من مارس/آذار القادم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1.3% إلى 6.60 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.74 دولار وأقل سعر عند 6.57 دولار.