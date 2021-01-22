شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون جنيه لتشييد عجلة «عين القاهرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أحمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة هاواي للسياحة والاستثمار الخميس إن الشركة ستستثمر 500 مليون جنيه (31.9 مليون دولار) لتشييد عجلة «عين القاهرة».

أضاف متولي خلال مؤتمر صحفي أن المشروع سينفذ خلال عامين ويستهدف جذب 2.5 مليون زائر سنويا. وتقام العجلة الدوارة على مساحة 20 ألف متر مربع وبارتفاع 120 مترا.

وستكون العجلة هي الأكبر في إفريقيا، وفقا للشركة.

تعاني مصر من تراجع حاد في أعداد السائحين الأجانب في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية وتسعى إلى تقديم نفسها كوجهة آمنة، حسبما قاله وزير السياحة المصري في مقابلة مع رويترز هذا الشهر.

(رويترز)