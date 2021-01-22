شكرا لقرائتكم خبر عن مليون يورو كل ساعتين خسائر «لوفتهانزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الخميس إن الشركة تخسر مليون يورو (1.2 مليون دولار) كل ساعتين، في «تحسن كبير» عن الوضع خلال ذروة أزمة كوفيد-19.

وقال كارستن سبور في مقابلة عبر الإنترنت استضافتها يورو-كونترول إن لوفتهانزا، التي كانت تخسر بمثلي ذلك المعدل في وقت ما من العام الماضي، قلصت الخسائر وقصرت الرحلات على الوجهات المولدة لتدفقات نقدية إيجابية بفضل أسعار الشحن الجوي المرتفعة.

كانت المجموعة تلقت دعما حجمه 9 مليارات يورو العام الماضي، تضمن حصول الحكومة على حصة قدرها 20% فيها.

وقال سبور إن لوفتهانزا أنفقت حتى الآن ثلاثة مليارات يورو من السيولة التي تلقتها، وقد لا تنفق المبلغ كله.

وأضاف أن شركة الطيران مازالت تأمل في تعاف قوي لحركة السفر بدءا من فصل الصيف، وأنها تتوقع العمل بنسبة 40% إلى 60% من سعة ما قبل الأزمة على مدار العام بأكمله.

(رويترز)