مرسيديس EQA كهربائية مدمجة بتصميم رياضي

دبي: ”الخليج 365”

تعد EQA السيارة الجديدة ضمن مجموعة السيارات الكهربائية بالكامل من علامة مرسيدس-EQ. وتسلط الجماليات الكهربائية في تصميم هذه السيارة الجديدة الضوء على مستوى الفخامة الذي تقدمه العلامة. ويدعم المساعد الذكي السائق في العديد من المواقف، بما في ذلك تجنب الحوادث واستراتيجية التشغيل الفعالة والملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس-بنز الاستثنائية مثل نظام المعلومات والترفيه MBUX.

وتربط السيارة علاقة وثيقة بسيارة GLA، كونها توفر جميع الميزات الرائعة لتلك السيارة، إلى جانب التشغيل الكهربائي بالكامل. ويتم تصنيع السيارة في مدينة راستات بألمانيا وبكين بالصين. ويتم توفر أنظمة البطارية الخاصة بسيارة EQA من قبل شركة Accumotive التابعة لمرسيدس-بنز في كامينز. ويستعد مصنع البطاريات في مدينة جاور البولندية لإنتاج أنظمة بطاريات خاصة بسيارات مرسيدس-EQ المدمجة.

وقال ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG ومرسيدس-بنز AG، والمسؤول عن أبحاث مجموعة دايملر والرئيس التنفيذي للعمليات في مرسيدس-بنز: «تطمح مرسيدس-EQ لأخذ زمام المبادرة في مجال أنظمة القيادة الكهربائية وبرامج المركبات. وتحقيقاً لهذا الهدف، عملنا على تحديد بعض الأهداف الطموحة لتطوير المنتجات وقررنا المضي قدماً في طرح تقنيات جديدة في السوق بشكل سريع».

وأضاف: «تتيح لنا سيارة EQA الجديدة إظهار الطريقة التي نصور بها التنقل الكهربائي بحسب احتياجات عملائنا. وتثبت سيارة EQA أنه من خلال استخدام بنية مجربة ومختبرة، فمن الممكن تحقيق حل وسط ممتاز بين الأداء والتكاليف والوقت اللازم للتسويق».