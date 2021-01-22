فعاليات عطلة نهاية الأسبوع في مهرجان دبي للتسوق

دبي: ”الخليج 365”

يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته السادسة والعشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية المسلية وعروض التجزئة المميزة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات للاستمتاع بالأجواء المشمسة والمعتدلة التي تجعل من مدينة دبي وجهةً عالمية مفضّلة خلال موسم الشتاء.

يستضيف مهرجان دبي للتسوق، من 21 وحتى 23 يناير، عرض أعضاء برنامج الولاء «أمبر» للمكافآت للفوز بمليون نقطة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويتيح العرض لعشرة أعضاء في برنامج الولاء «أمبر» من مجموعة الطاير فرصة الفوز بمليون نقطة، أي ما يعادل 10 آلاف درهم، عند إنفاق مبلغ 2500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة.

ويحيي النجم الفرنسي إنريكو ماسياس وفرقة الأوركسترا حفلتين موسيقيتين في أوبرا دبي يومي 21 و22 يناير. ويشتهر ماسياس بأغنياته الكلاسيكية وإبداعاته الموسيقية؛ ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهر أغنياته التي شكّلت مزيجاً فريداً بين عناصر موسيقية متنوعة، وحصدت نجاحاً لافتاً خلال مسيرته الفنية الممتدة لنحو 50 عاماً.

كما يحيي نجم الموسيقى العربية عمرو دياب حفلاً موسيقياً يوم 22 يناير في استاد دبي الدولي.

ويحظى زوار مول الإمارات بفرصة متابعة عرض «ترولز سينج ألونج» الترفيهي والغنائي من 21 حتى 30 يناير. ويمكن للعائلات اللعب مع شخصيات بوبي وبرانش وكامل أعضاء فريق «ترولز»، بمن فيهم جاي دايموند الذي سيحل كضيف شرف. من جهة ثانية، ستتحول «الجاليريا المركزية» في مول الإمارات إلى قرية خيالية تتيح للأطفال الصغار الالتقاء مع شخصياتهم المفضلة والمحببة.

كما يستعد 16 فريقاً من أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في العالم للتنافس في نهائيات بطولة «ببجي موبايل 2020»التي ستقام من 21 حتى 24 يناير في صالة «كوكا كولا أرينا» وستُبث مجرياتها مباشرة عبر الإنترنت. وتمثل هذه البطولة ذروة منافسات «ببجي موبايل» العالمية للرياضات الإلكترونية، حيث تتنافس الفرق خلال موسمها النهائي للفوز بمجموعة جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى مليوني دولار.

ويمكن لزوار دبي وسكانها الاستمتاع بجولة استطلاعية حصرية هي الأولى من نوعها لأجنحة «إكسبو 2020 دبي»، ضمن فعالية العرض الأول للأجنحة المشاركة في الحدث المرتقب. وتتيح هذه الفعالية للزوار من 22 يناير حتى 10 إبريل القيام بجولة في جناح الاستدامة ضمن إكسبو قبيل انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل في مشروع دبي الجنوب. ويفتتح جناح الاستدامة، المعروف أيضاً باسم «تيرّا»، أبوابه أمام الزوار 5 أيام في الأسبوع.

ويقدّم المغني والمؤلّف ليون مورفي سلسلة من العروض المباشرة في «لا مير» من 21 حتى 23 يناير من الساعة 1 ظهراً وحتى 5 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويُمكن لزوار «ميركاتو مول» في جميرا مشاهدة الممثل ثيلمو بارولز الذي يقدّم عرضاً كوميدياً وحركات تمثيلية مشوقة باستخدام دراجة هوائية بعجلة واحدة من 21 حتى 23 يناير من الساعة 12 ظهراً وحتى 5 مساءً. كما يستضيف المول عرض «رومينج وايت إيليان» خلال عطلة نهاية الأسبوع في الساعة 12 ظهراً وحتى 5 مساءً. بينما يحظى الأطفال الصغار بفرصة مشاهدة عرض «ماري بوبينز جاردن» يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 12 ظهراً وحتى 5 مساءً.

ويطلّ مدهش وصديقته دانا للقاء العائلات والزوار في «دبي فستيفال سيتي مول» في 21 يناير من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 4:30 عصراً. ويزوران «ابن بطوطة مول» كذلك في 23 يناير من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 4:30 عصراً.