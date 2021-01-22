شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» و«دو» تقران رفع سقف تملك الأجانب إلى 49% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أقر مجلس إدارة شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» خلال اجتماعه الأربعاء، رفع نسب تملك غير المواطنين الإماراتيين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%.

وأوضحت الشركة، أن رفع النسبة المذكورة يقتضي تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وهو ما يتطلب موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

من جهته، قرر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال اجتماعه الأربعاء، شريطة موافقة السلطات المختصة، السماح بتملك عير مواطني دولة الإمارات سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين حتى نسبة 49% من رأسمال الشركة.

وبحسب إفصاح للشركة على سوق دبي المالي، يمنع التملك في أسهم الشركة من قبل أي شركة اتصالات محلية أو دولية.

وقالت الشركة: مع مراعاة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأسمال الشركة في تاريخ إصدار هذا القرار، يمنع التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأسمال الشركة.

وأضافت: «يسمح تملك مواطني دولة الإمارات (سواء طبيعيين أو اعتباريين) حتى نسبة 100% من رأسمال الشركة، وتلغى أي قرارات سابقة تتعارض مع هذا القرار».