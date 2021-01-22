شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعمال الآسيوي-2021» يناقش الاستراتيجيات التكنولوجية للتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم منتدى قيادة الأعمال الآسيوي (ABLF)، أول اجتماع افتراضي لمحادثات المنتدى المباشرة لعام 2021، وبمشاركة غنية من الخبراء والاقتصاديين والفنانين والقادة الإماراتيين، الذين تحدثوا عن القيادة التحويلية ودورها في ترسيخ حقبة جديدة شجاعة للسوق الآسيوية، وخاصة في أعقاب جائحة «كوفيد-19».

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، خلال جلسة بعنوان «إعادة التفكير في العولمة»، عن الظروف التي أحدثها كوفيد-19، والتحديات والفرص التي صاحبته- قال: «تعد المواهب عامل تغيير في قواعد اللعبة في الوقت الحالي بالنسبة لشركات الاستثمار لاتخاذ قرار بالذهاب إلى الوجهة (أ) أو (ب). وقد اعتمدت دولة الإمارات هذا الأمر كاستراتيجية للبلاد منذ فترة طويلة».

بدوره؛ قام الدكتور أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، خلال جلسة حملة عنوان «الطريق الطويل وصولاً إلى الاستقرار الاقتصادي»، بتقييم تأثير الوباء على مصادر دخل المليارات حول العالم، مع التركيز على الحلول المستدامة لتحفيز انتعاشها، والعودة إلى الاستقرار المالي. كما سلط الضوء على الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتحديات التي تواجه المنطقة، في جلسة تفاعلية وغنية بالمعلومات.

من جانبها تطرقت الدكتورة عائشة خانا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ADDO AI، سنغافورة، إزاء موضوع «الأزمة: محفز لمستقبل قائم على التكنولوجيا»، إلى جهود الحكومات والبنوك والمنظمات الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية، من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

كما تحدثّت أليشا موبين، نائب المدير العام لمجموعة أستر للرعاية الصحية، عن تحديات الرعاية الصحية النفسية التي طرحها الوباء، بالرغم من أنها كانت إيجابية بشأن الوضع مع وصول اللقاح.

وقالت: «لقد بدأ العام بأخبار إيجابية عن التطعيمات التي وصلت إلى العديد من البلدان، وكانت أسرع المنتجات التي تم توفيرها إلى الأسواق في تاريخ البشرية. إن التعامل مع مليارات الأشخاص يتطلب توظيف نماذج جديدة، فضلاً عن التنسيق بين الشركاء وعوامل التمكين التقنية الأخرى، كل ذلك من أجل تحقيق ما نصبو إليه بفاعلية وبأسرع وقت ممكن. لقد أسهم الوباء في التوصل إلى الاعتماد التقني السريع بعشرة أضعاف مما كان عليه في السابق، وتحول العالم معه إلى منصة افتراضية واحدة متصلة الأركان، وجعل الناس أقرب إلى بعضهم بعضاً، ما يعني توفير حلول سهلة للعديد من مشاكل العالم الحديث».

فيما ركّز جوراف جوبتا، الشريك المؤسس لمنصة زوماتو، على كيفية تقدم تطبيقات توصيل الطعام مثل زوماتو، لمواجهة تحديات العصر من خلال الاستخدام المتطور للتكنولوجيا.

وفي جلسة «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: إلحاح أكبر مع رهانات أكبر» التي كان لها موقعاً مركزياً في محادثات المنتدى، قدمت كاثلين روجرز، رئيسة EARTHDAY.ORG منظوراً عالمياً لقضية تغير المناخ، وفتحت المجال للنقاش حول مسؤولية القادة لضمان محو الأمية البيئية، مفتاح التنمية المستدامة، جنباً إلى جنب مع أجندة تبني الاقتصاد الأخضر.

كما تحدث الفنان العالمي الشهير، ساشا جفري، خلال الجلسة المخصصة للقوة الناعمة، بشغف عن «رحلة الإنسانية» وحملة جمع التبرعات العالمية التي أطلقها من أجل تحقيق الرفاهية والسعادة للأطفال حول العالم. وقال: «العالم ليس موجهاً بالتكنولوجيا، إنه عالم إنساني».