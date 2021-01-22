شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يدعو المواهب إلى «أوركسترا الفردوس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن «إكسبو 2020 دبي» أن الرابع من فبراير 2021 هو الموعد الأخير المتاح أمام صاحبات المواهب الموسيقية، لتقديم تسجيلات مصورة إلى «أوركسترا الفردوس» النسائية والحصول على فرصة التدريب والتوجيه تحت قيادة الفنان إيه.آر رحمان، الموسيقي الحائز جوائز «غرامي» و«أوسكار».

ومع تبقي أسبوعين فقط على إغلاق باب التقديم، يدعو «إكسبو 2020 دبي» الموهوبات في مجال الموسيقى من مستوى متوسط إلى شبه محترف من مختلف أنحاء العالم العربي إلى التقدم لأوركسترا الفردوس، الذي سيقدم عروضاً للعالم في«إكسبو 2020».

وستعمل الأوركسترا الخاصة بإكسبو تحت قيادة وإشراف المؤلف الموسيقي وكاتب الأشعار الغنائية الشهير إيه.آر. رحمان، الذي سيتولى وضع الموسيقى للعرض الافتتاحي للأوركسترا. ويستهدف فريق الأوركسترا ضم 50 عازفة وعرض مواهبهن أمام الجمهور العالمي.

وقالت نورا سليمان، متخصص أول، «أوركسترا الفردوس النسائية»:«بوصفي موسيقية إماراتية وجزء من فريق أوركسترا الفردوس طوال العام المنقضي، أشعر بفخر خاص للعمل مع إيه.آر رحمن باعتباره رمزاً موسيقياً، في دور من شأنه أن يلهم ويمكّن الموسيقيات من مختلف أنحاء العالم العربي في المسيرة إلى إكسبو 2020 وما بعده».

«يتيح إكسبو منصة رائعة لعرض ثقافة منطقتنا والمواهب الخلّاقة التي تزخر بها أمام العالم مع استعراض قدرتنا على جمع العالم معاً لتعزيز التعاون. نسعى للوصول إلى موسيقيات من المنطقة من مختلف الأعمار والخلفيات للانضمام إلى تشكيلتنا، التي ستسهم بشكل جماعي في تعزيز الإبداع والابتكار وإلهام إرث يدوم طويلاً ».

وقال إيه.آر. رحمان: «ستضم أوركسترا الفردوس النسائية طيفاً متنوعاً من الموسيقيات من المنطقة. دبي نموذج رائد للعالم الجديد، وسيعكس هذا التجمع ما تمثله هذه المدينة بوصفها ملتقى رائعاً ومبهراً للثقافات».