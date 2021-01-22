شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال الإمارات» مُساهم رئيسي في دفع العجلة الاقتصادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت المهندسة فريدة العوضي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن المرأة الإماراتية تتبوأ مكانة مميزة عالمياً، بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية لتمكين المرأة أصبحت نموذجاً ملهماً للمرأة على مستوى العالم، من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقاه من قيادتنا الرشيدة.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامه مجلس سيدات أعمال الإمارات لتكريم عدد من الشخصيات الأكثر تميزاً في دعم أنشطته خلال عام 2020 في مقر المجلس، بحضور حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وفريدة العوضي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس الإدارة، ومجموعة من صاحبات الأعمال.

وتم خلال الحفل تكريم الدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا، تقديراً لجهوده في تعزيز دور المجلس في تنمية الروابط بين سيدات الأعمال في الإمارات وجمهورية كازاخستان طوال فترة عمله فيها سفيراً قبل انتقاله للعمل في روسيا، مع استمرار دعمه للمجلس وحرصه على دعم مسيرة المرأة الإماراتية في قطاع العمل الخاص، كما قام المجلس بتكريم المحامية وسيدة الأعمال ميرنا يونس، على جهودها في دفع عجلة الفعاليات التي ينظمها المجلس، بتقديم كافة أشكال الدعم التي تسهم في تحقيق أهداف وبرامج مجلس الإدارة، الرامية إلى زيادة التواصل وتبادل الخبرات بين العضوات وخاصة المنخرطات حديثاً في الأعمال الخاصة.

وأضافت أن تحديات جائحة كورونا، فرضت على العالم التفكير بطرق مختلفة، وإيجاد وسائل مبتكرة، واستطاعت المرأة الإماراتية تحقيق إنجازات كبيرة في مجال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وتوظيفها في خدمة مسارها المهني، مشيرة إلى أن استثمار الدولة في تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل، سيسهم في رفع مستوى كفاءة الأعمال لسيدات الأعمال في الدولة، وتحقيق محاور وأهداف «مئوية الإمارات 2071».

وخلال حفل التكريم، أشاد السفير الدكتور محمد أحمد الجابر بالدور البارز الذي يقدمه مجلس سيدات أعمال الإمارات، خاصة بتمثيل المرأة الإماراتية في الخارج. وقدم الشكر إلى فريدة العوضي لدورها البارز والمتميز في خلق جسور التواصل بين سيدات الأعمال داخل الدولة ونظيراتهن في العالم.