شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مواصلة مكاسبها بفعل انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم انتعاش أسواق الأسهم وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.



هذا، وأدى "بايدن" اليمين الدستورية أمس إيذانا بتولي رئاسة الولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة، ويستعد لاتخاذ سلسلة من القرارات من بينها ما أعلنه مؤخراً عن حزمة تحفيزات مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 935 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت على أن إدارة "بايدن" لن تسعى لإضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، كما أشارت إلى أن واشنطن" تنوي معاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% أو ما يعادل تسعة سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 25.854 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.130 دولار وأقل سعر عند 25.700 دولار.