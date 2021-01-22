شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض وسط ترقب عن كثب لسياسات "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن العملة الأمريكية وقعت تحت ضغوط في ظل الترقب عن كثب للسياسات والقرارات التي ينوي الرئيس "جو بايدن" اتخاذها.



كان "بايدن" قد أدى اليمين الدستورية أمس إيذانا بتولي رئاسة الولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة.



وكشف "بايدن" مؤخراً عن حزمة تحفيزات مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 935 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت على أن إدارة "بايدن" لن تسعى لإضعاف الدولار أمام العملات الأخرى.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.