شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تعرض للضغط في ظل ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.



كان "بايدن" قد أدى اليمين الدستورية أمس إيذانا بتولي رئاسة الولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة، ويستعد لاتخاذ سلسلة من القرارات من بينها ما أعلنه مؤخراً عن حزمة تحفيزات مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 900 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 935 ألفا.



تجدر الإشارة إلى أن "جانيت يلين" المرشحة لمنصب وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت على أن إدارة "بايدن" لن تسعى لإضعاف الدولار أمام العملات الأخرى، كما أشارت إلى أن إدارة "بايدن" تنوي معاقبة الدول التي تتلاعب بعملاتها.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وفي ختام العملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بأقل من 0.1% أو ما يعادل ستين سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 1865.90 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1874.6 دولار وأقل سعر عند 1857.5 دولار.