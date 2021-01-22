شكرا لقرائتكم خبر عن ساكو تقوم بشراء أرض بمدينة الرياض لاستخدامها كمستودعات تخزين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، عن قيامها ﺑﺷراء أرض ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻣﺷﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳتودﻋﺎت، وذﻟك ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻛﻣﺳﺗودﻋﺎت تخزين مركزية ﻟﻠﺷرﻛﺔ، ﺑدﻻً ﻣن ﻣﺳﺗودﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻣن ﺟﮭﺎت أﺧرى.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن قيمة الصفقة تبلغ 74 مليون ريال سعودي، غير شاملة لقيمة الرسوم ومصاريف التنازل.

ونوه البيان إلى أن الأرض، واﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻣﺷﺎﻋل، تبلغ ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ 42.937 ألف م2 وﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻗدرھﺎ 33 ألف م2.

وبحسب البيان، ﺳﯾﺗم ﺗﻣوﯾل ھذه اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ الممنوحة للشركة.

وتتوقع الشركة، أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة بزيادة بند الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي الأولية الموجزة الموحدة للربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى التحسن النسبي في هامش مجمل الربح، وإنخفاض في المصاريف العمومية و الإدارية، بالإضافة إلى إنخفاض في مصاريف البيع و التسويق، فضلاً عن إرتفاع في الإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 55.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.