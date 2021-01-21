شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الخميس.. والأسواق الإماراتية تخسر 11.7 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 2.03% خاسراً 56.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 363.62 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.14% خاسراً 64.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5611.304 نقطة، بعد صعود 4 جلسات متتالية، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.959 مليار درهم، لتخسر الأسواق الإماراتية 17.4 مليار درهم، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.58% خاسراً 62.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.35 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8876.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.89% خاسراً 233.86 نقطة ليغلق عند مستوى 26045.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.1 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.75%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.36%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.40%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والنقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 7.67%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.88%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 4.30%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 1.196%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.94%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "زجاج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 189.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.03% خاسراً 56.70 نقطة ليغلق عند مستوى 2735.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 371.7 مليون سهم محققة ما قيمته 435.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5365 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.81%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.20%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.81%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وقفزت 3 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.07%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1%، فيما تراجع 25 سهماً، على رأسها سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 23.2 مليون ورقة بقيمة 94.4 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.14% خاسراً 64.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5611.304 نقطة، بعد صعود 4 جلسات متتالية، وخسر رأس المال السوقي نحو 11.7 مليار درهم ليغلق عند مستوى 790.959 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 124.3 مليون سهم، بقيمة 564.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 4061 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.79%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 4.95%.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 12.45%، ثم سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 5.88%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 3.1%، فيما تراجع 23 سهماً على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية بنسبة 4.17%، وتصدر سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 120.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.18%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.58% خاسراً 62.87 نقطة ليغلق عند مستوى 10736.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 266.6 مليون سهم بقيمة 633.6 مليون ريال عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 20 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والصناعات بنسبة 0.20%، 0.19%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% رابحاً 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 919.3 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.71% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 3.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.44% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.88%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 7.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.70%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 0.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، وهبط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الأول، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 6.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5687.17 نقطة، للجلسة الرابعة على التوالي، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6201.09 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.45% رابحاً 20.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4676.59 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحاً 21.42 نقطة ليغلق عند مستوى 4843.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9785 صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.03%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.73%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.51%، 0.21%، على التوالي.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.850% رابحاً 31.720 نقطة ليغلق عند مستوى 3747.529 نقطة، وبلغ حجم التداول 12.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال عبر تنفيذ 733 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 13 سهماً على رأسها سهم "أسمنت عمان" بنسبة 8.27%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 3.75%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 3.37%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 9.46%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 6.88%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 3.96%، فيما تصدر سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 320.7 ألف ريال عماني.