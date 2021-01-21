شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 21-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الشمس للإسكان والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، دايس للملابس الجاهزة، الحديد والصلب المصرية، السويس للأسمنت، دلتا للطباعة والتغليف، دلتا للإنشاء والتعمير.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.4 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.13%، والعرب على 6.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.45% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.8 مليون جنيه، 508.1 ألف جنيه، 55.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.3 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 39.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2349 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14167 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1068 نقطة.

وصعدت أسهم 69 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغيليف بسعر إغلاق 19.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.12%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.02%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 41.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

- دلتا للإنشاء والتعمير إغلاق 15.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.64%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 8.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.67%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.44%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.