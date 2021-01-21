شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 1.81 نقطة ليغلق عند مستوى 8876.49 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.89% خاسراً 233.86 نقطة ليغلق عند مستوى 26045.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.1 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.80%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.75%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.36%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.13%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.40%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والنقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%.

وقفز 86 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 7.67%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 4.88%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 4.30%، فيما تراجع 92 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 1.196%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 1.94%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 1.93%، فيما تصدر سهم "زجاج" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 189.4 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك لاختيار 7 أعضاء يكون من بينهم على الأقل 3 أعضاء مستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل المنصوص عليه في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك للدورة القادمة اعتباراً من 11-04-2021م ولمدة ثلاث سنوات، ويكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، كما سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والذي سيُعلن عن موعده لاحقاً.