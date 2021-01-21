وزيرة الصناعة تشارك فى افتتاح فعاليات الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولى

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القاهرة - سامية سيد - نيفين جامع: مصر حريصة على تعزيز معدلات التجارة البينية وتحقيق التكامل الصناعى مع دولة السودان الشقيقة

مشاركة مصر كضيف شرف المعرض تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين القيادة السياسية وحكومتى البلدين

الجناح المصرى يضم 61 عارضا يمثلون 21 شركة تشمل قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية وصناعة الجلود

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة، حرص الحكومة على تعزيز معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وتحقيق التكامل الصناعي القاري المشترك وبصفة خاصة مع دولة السودان الشقيقة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر بفعاليات معرض الخرطوم الدولي كضيف شرف المعرض تعكس عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين القيادة السياسية وحكومتى البلدين فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ38 من معرض الخرطوم الدولي، وذلك بحضور السفير عمر منيس وزير شئون مجلس الوزراء نائباً عن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني وعدد من الوزراء بدولة السودان والسفير حسام عيسي سفير مصر لدى السودان ومى عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة إن مصر تشارك بدورة هذا العام بوفد يضم أكثر من 61 عارضا يمثلون 21 شركة عارضة تغطي العديد من القطاعات التجارية والخدمية تشمل قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والتشييد والبناء والصناعات الكيماوية والحاصلات الزراعية وصناعة الجلود فضلا عن مشاركة عدد من الجهات الحكومية مثل وزارتى التعليم العالى والانتاج الحربى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العربية للتصنيع ، مشيرةً إلى أن هناك العديد من الفرص التجارية التي يمكن الاستفادة منها في هذه القطاعات وبما يخدم أهداف تعزيز الروابط الإقتصادية بين البلدين.

وأضافت أن المشاركة المصرية تأتى إمتداداً للخطوات التنسيقية المتخذة من قبل وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين لتعزيز مشاركة مجتمعي الأعمال المصري والسوداني بمختلف الفعاليات التجارية والاقتصادية المقامة بالبلدين والتي كان آخرها المشاركة المتميزة لدولة السودان كضيف الشرف بأعمال معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والذي عقدت فعالياته بالقاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي ولاقت من خلاله المنتجات التراثية السودانية حفاوة وإقبال كبير من قبل زائري المعرض وهو ما يعكس مدي التكامل في الموروث الثقافي والتراثي بين شعبي البلدين ودول حوض النيل .

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتقديم كافة الدعم للشركات السودانية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، معربة عن املها في ان تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون لدفع إنسياب حركة التجارة بين البلدين.

ودعت الوزيرة مسئولى الحكومة السودانية ودوائر الأعمال بالسودان الشقيقة لزيارة الجناح المصرى بالمعرض وتفقد كافة المعروضات واستعراض فرص التعاون التجارى والصناعى المستقبلى بين البلدين، حيث تأتى الأهمية الاستراتيجية لهذا المعرض في خلق فرصِ حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان على المستويين التجاري والاستثماري.

وتوجهت جامع بخالص الشكر لحكومة جمهورية السودان ممثله في وزارة الصناعة والتجارة السودانيه على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة كضيف شرف أعمال الدورة الـ 38 من معرض الخرطوم الدولي الذي يعد احد أهم المعارض التي تعقد بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط ، وهو الأمر الذي يعكس مدى حرص الجانب السوداني على تعزيز أطر العلاقات التجارية والإقتصادية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين.

من جانبها أوضحت مى عسل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الجناح المصرى بالمعرض يعد المشاركة الأكبر لمصر فى معرض الخرطوم الدولى حيث يأتى على مساحة 468 م2 ويضم 21 شركة يغطى نشاطها الإنتاجى قطاعات متعددة متوقعةً أن يشهد الجناح المصرى إقبال زوار المعرض والذى يضم منتجات لـ14 دولة مشاركة من بينها إيطاليا وهولندا واندنيسيا والهند وباكستان ونيجيريا وأوغندا وأثيوبيا وكينيا بالإضافة إلى مصر ضيف شرف المعرض.