شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتحول إلى الانخفاض مجدداً وسط جلسة متذبذبة و"برنت" يرتفع قليلا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وسط جلسة متذبذبة حيث تترقب الأسواق سياسات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" المؤثرة على كافة الجوانب الاقتصادية.



كان الرئيس "ترامب" قد أعلن قبل تنصيبه عن حزمة مالية بنحو تريليوني دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات أولية غير رسمية أصدرها معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاعا بنحو 2.6 مليون برميل في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية حيث تم تأجيل صدورها بسبب عطلة يوم الإثنين الماضي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 53.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 52.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 56.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.2 دولار وأقل سعر عند 55.4 دولار.