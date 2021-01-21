شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض قليلاً بعد صدور بيانات اقتصاية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو هامشي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وتتابع الأسواق عن كثب السياسات التي ينوي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" تبنيها بعد تنصيبه رسمياً بالأمس وأدائه اليمين الدستورية.



وتحدث محللون عن أن "بايدن" ينوي اتخاذ العديد من القرارات التي يريد بها إلغاء سياسات وإجراءات اتخذها الرئيس السابق "دونالد ترامب".



ومن بين القرارات التي يعتزم "بايدن" اتخاذها إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للتغيرات المناخية وأيضا إلغاء إنشاءات الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر "إيه دي بي" أظهر فقدان الاقتصاد الكندي ما يقرب من 28.8 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فقدان 219.8 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7911، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7942 في حين سجلت العملة الكندية أقل سعر عند 0.7909.