شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع وسط ضعف الدولار وترقب لسياسات "بايدن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن ترقب الأسواق العالمية للسياسات التي سيتبناها الرئيس الأمريكي "جو بايدن".



وكان "بايدن" قد أدى أمس اليمين الدستورية في حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للأربع سنوات المقبلة.



وتحدثت وكالات أنباء عن حزمة من الإجراءات والقرارات ينوي "بايدن" اتخاذها في أول يوم من رئاسته، ومن بينها العودة إلى اتفاقية "باريس" لمكافحة التغيرات المناخية.



وعلاوة على ذلك، ينوي "بايدن" عودة بلاده لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إلغاء سياسات "ترامب" بشأن الهجرة وإلغاء بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.



ومن المتوقع تبني "بايدن" لسياسات التجارة الحرة مع أوروبا والصين، وهو ما سيدعم الطلب على المعادن والسلع.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.4 نقطة وأقل مستوى عند 90.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3.65 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.67 دولار وأقل سعر عند 3.64 دولار.