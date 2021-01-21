12.4 ألف بلاغ عن مخالفات ضريبية خلال 4 أشهر ومكافأة 529 مبلغا

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وبحسب إحصائية قسم التحقيقات الزكوية والضريبية في الهيئة، توزعت البلاغات إلى 3.7 آلاف بلاغا في شهر سبتمبر الماضي، تلا ذلك 3.1 آلاف بلاغا في شهر أكتوبر، و2.9 ألف في نوفمبر، و 2.5 ألف بلاغ في شهر ديسمبر من العام 2020.وكشفت هيئة الزكاة والدخل عن صرف مكافآت تشجيعية لـ 529 مبلغا في الفترة من شهر سبتمبر الماضي وحتى تاريخه، وذلك بعد التأكد من صحة البلاغات التي قدموها حول عدد من المخالفات الضريبية، وانطباق شروط استحقاق المكافأة، مبينة أن مخالفة عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة كانت أكثر مخالفة تم الإبلاغ عنها من قبل المستهلكين وذلك بـ 128 بلاغا، تليها مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بـ 82 بلاغا، وتحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية بـ 75 بلاغا.
وأوضحت الهيئة أن جهود التوعية بالممارسات الضريبية وقنوات الإبلاغ عن المخالفات الضريبية، أسفرت عن وعي ملحوظ عند المكلفين في تجنب الممارسات الضريبية المخالفة، وعند المستهلكين فيما يخص الإبلاغ عن المخالفات الضريبية التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة؛ وقد تجَلى هذا الوعي في الانخفاض التدريجي في عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
يأتي ذلك بعد أن بدأت الهيئة في شهر فبراير 2020 بتطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، التي تنص على تقديم مكافآت مالية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات الأنظمة الضريبية بـ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى، حيث تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الأموال العامة من خلال تعزيز الالتزام الضريبي، والحد من المخالفات الضريبية بين المكلفين، والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية.
يُذكر أن رسائل توعية المستهلكين بالمخالفات الضريبية وقنوات الإبلاغ عنها المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للهيئة؛ حققت رقما قياسيا في عدد مرات الوصول بلغ 12.3 مليون مرة في نفس الفترة، وعبر العديد من الوسوم الترويجية، كان على رأسها (#بلاغك_يهمنا) و (لا_تتهاون_وبلغ)، و(#الزكاة_والدخل).
بلاغات عن مخالفات ضريبية:
الفترة 4 أشهر
العدد 12,424 بلاغا
توزعت إلى:
3776 بلاغا في سبتمبر
3150 بلاغا في أكتوبر
2910 بلاغات في نوفمبر
2558 بلاغا في ديسمبر
المكافآت:
صرفت لـ 529 مبلغا
ترتيب المخالفات من حيث الأعلى:
- عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة 128 بلاغا
- مخالفة عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة 82 بلاغا
- تحصيل ضريبة أقل من النسبة الأساسية 75 بلاغا
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